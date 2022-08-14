Team Spirit проиграла PSG.LGD в финале верхней сетки PGL Arlington Major 2022

Российская команда Team Spirit потерпела первое поражение в рамках плей-офф PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова уступил PSG.LGD из Китая — матч завершился со счётом 0:2.

В обеих играх Team Spirit удерживала равновесие в ранней стадии игры, но представители Поднебесной получали преимущество в командных сражениях и уверенно доводили дело до победы.

В финальный день турнира Team Spirit сразится с победителем матча между Team Aster и OG — а победитель этого матча встретится с PSG.LGD в гранд-финале до трёх побед.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе (США). Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также рейтинговые очки Dota Pro Circuit.