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Team Spirit проиграла PSG.LGD в финале верхней сетки PGL Arlington Major 2022

Team Spirit проиграла PSG.LGD в финале верхней сетки PGL Arlington Major 2022
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Российская команда Team Spirit потерпела первое поражение в рамках плей-офф PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова уступил PSG.LGD из Китая — матч завершился со счётом 0:2.

В обеих играх Team Spirit удерживала равновесие в ранней стадии игры, но представители Поднебесной получали преимущество в командных сражениях и уверенно доводили дело до победы.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Финал (верхняя сетка)
13 августа 2022, суббота. 22:00 МСК
PSG.LGD
Окончен
2 : 0
Team Spirit

В финальный день турнира Team Spirit сразится с победителем матча между Team Aster и OG — а победитель этого матча встретится с PSG.LGD в гранд-финале до трёх побед.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит с 4 по 14 августа в Техасе (США). Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс., а также рейтинговые очки Dota Pro Circuit.

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