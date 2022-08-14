Запуск «Человека-паука» в Steam оказался хуже God of War

За первые пару дней ПК-версия «Человека-паука» неожиданно не смогла превзойти результаты God of War в Steam. Пиковый онлайн игры про дружелюбного соседа не превысил 65 тыс. человек, тогда как у игры про Кратоса он ушёл за 70 тыс.

Сейчас рейтинг игр Sony в Steam выглядит следующим образом:

God of War — 73 529 человек «Человек-паук» — 64 893 человека Horizon Zero Dawn — 56 557 человек Days Gone — 27 450 человек.

Не исключено, что «Человек-паук» ещё сможет обойти результаты God of War. В целом более низкие показатели новинки несколько удивляют — на PlayStation игра про супергероя показала рекордные результаты, да и ПК-версию хвалят практически все. За неё отвечала студия Nixxis.

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Осенью на ПК также выйдет «Человек-паук: Майлз Моралес».