Запуск «Человека-паука» в Steam оказался хуже God of War
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За первые пару дней ПК-версия «Человека-паука» неожиданно не смогла превзойти результаты God of War в Steam. Пиковый онлайн игры про дружелюбного соседа не превысил 65 тыс. человек, тогда как у игры про Кратоса он ушёл за 70 тыс.
Сейчас рейтинг игр Sony в Steam выглядит следующим образом:
- God of War — 73 529 человек
- «Человек-паук» — 64 893 человека
- Horizon Zero Dawn — 56 557 человек
- Days Gone — 27 450 человек.
Не исключено, что «Человек-паук» ещё сможет обойти результаты God of War. В целом более низкие показатели новинки несколько удивляют — на PlayStation игра про супергероя показала рекордные результаты, да и ПК-версию хвалят практически все. За неё отвечала студия Nixxis.
Осенью на ПК также выйдет «Человек-паук: Майлз Моралес».
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