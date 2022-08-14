Marvel начала рекламировать сериал «Женщина-Халк» в приложении для знакомств

Уже через несколько дней, 18 августа, состоится премьера очередного сериала Marvel — «Женщины-Халк». В компании активно готовятся к старту, начав рекламировать шоу в приложении для знакомств Tinder. Там появился профиль адвоката.

В описании аккаунта сразу же отмечается, что это не настоящая Женщина-Халк. Но энтузиастов просят хотя бы на секунду представить, что это всё-таки правда — и не пропустить премьеру сериала 18 августа. Тут же отмечается, что главная героиня действительно ходит на свидания в сериале.

Если лайкнуть профиль, то придёт спонсорское сообщение про премьеру сериала и насколько там много интересного и действительно есть что полюбить — адвокаты, Халки, камео и так далее.

В сериале, помимо прочего, появится Сорвиголова.