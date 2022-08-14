Marvel начала рекламировать сериал «Женщина-Халк» в приложении для знакомств
Поделиться
Уже через несколько дней, 18 августа, состоится премьера очередного сериала Marvel — «Женщины-Халк». В компании активно готовятся к старту, начав рекламировать шоу в приложении для знакомств Tinder. Там появился профиль адвоката.
В описании аккаунта сразу же отмечается, что это не настоящая Женщина-Халк. Но энтузиастов просят хотя бы на секунду представить, что это всё-таки правда — и не пропустить премьеру сериала 18 августа. Тут же отмечается, что главная героиня действительно ходит на свидания в сериале.
Если лайкнуть профиль, то придёт спонсорское сообщение про премьеру сериала и насколько там много интересного и действительно есть что полюбить — адвокаты, Халки, камео и так далее.
В сериале, помимо прочего, появится Сорвиголова.
Новость по темеСорвиголову впервые показали на кадре сериала «Женщина-Халк»
Комментарии
- 14 августа 2022
-
11:08
-
10:11
-
09:44
-
00:53
- 13 августа 2022
-
22:38
-
19:59
-
19:12
-
18:51
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
16:45
-
15:58
-
15:01
-
14:18
-
13:28
-
12:39
-
00:44
- 12 августа 2022
-
22:07
-
21:18
-
21:06
-
20:49
-
20:30
-
20:14
-
19:37
-
19:12
-
18:58
-
18:32
-
18:15
-
17:50
-
17:47
-
17:28
-
16:55
-
16:24
-
16:03
Партнерский контент