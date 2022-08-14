Фанаты готовят ремейк оригинальной Resident Evil с классической камерой

Энтузиасты с канала RE Biohazard показали первый геймплей фанатского ремейка оригинальной Resident Evil на Unreal Engine 5. И если ранее подобные ролики ограничивались лишь первым взглядом на потенциальное переиздание, то здесь авторы действительно разрабатывают собственную версию игры культового хоррора.

Основной особенностью ремейка станет классическая фиксированная камера из 1996 года, которая не даёт игроку осмотреться и всё время держит в напряжении. Разработчики отмечают, что их главная цель — воссоздать впечатления от игры с новыми графическими технологиями, оставив ключевые механики на месте.

У фанатского ремейка Resident Evil на Unreal Engine 5 пока нет даты выхода. Авторы обещают выпустить его только тогда, когда он будет действительно готов.