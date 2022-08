«Человек-паук», Cult of the Lamb и Cyberpunk 2077 — свежие чарты продаж Steam

Valve опубликовала свежий чарт продаж Steam (8-14 августа), лидером которого уже которую неделю является Steam Deck. Причина проста — рейтинг формируется не от количества копий, а денежного оборота.

Следом идут две версии «Человека-паука» — предзаказ и версия после релиза. Следом идёт ещё одна новинка — Cult of the Lumb, которая наконец-то прервала череду провалов Devolver Digital. На пятом месте также новая игра — градостроительный симулятор Farthest Frontier. Ещё одна новинка чарта на 7-м месте — Two Point Campus.

Чарт продаж с 8 по 14 августа