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«Человек-паук», Cult of the Lamb и Cyberpunk 2077 — свежие чарты продаж Steam

«Человек-паук», Cult of the Lamb и Cyberpunk 2077 — свежие чарты продаж Steam
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Valve опубликовала свежий чарт продаж Steam (8-14 августа), лидером которого уже которую неделю является Steam Deck. Причина проста — рейтинг формируется не от количества копий, а денежного оборота.

Следом идут две версии «Человека-паука» — предзаказ и версия после релиза. Следом идёт ещё одна новинка — Cult of the Lumb, которая наконец-то прервала череду провалов Devolver Digital. На пятом месте также новая игра — градостроительный симулятор Farthest Frontier. Ещё одна новинка чарта на 7-м месте — Two Point Campus.

Чарт продаж с 8 по 14 августа

  1. Steam Deck
  2. «Человек-паук» (предзаказ)
  3. «Человек-паук» (новинка)
  4. Cult of the Lamb (новинка)
  5. Farthest Frontier (новинка, ранний доступ)
  6. Cult of the Lamb (предзаказ)
  7. Two Point Campus (новинка)
  8. Stray
  9. Cyberpunk 2077
  10. Guilty Gear -Strive- — Season Pass 2.
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