«Человек-паук», Cult of the Lamb и Cyberpunk 2077 — свежие чарты продаж Steam
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Valve опубликовала свежий чарт продаж Steam (8-14 августа), лидером которого уже которую неделю является Steam Deck. Причина проста — рейтинг формируется не от количества копий, а денежного оборота.
Следом идут две версии «Человека-паука» — предзаказ и версия после релиза. Следом идёт ещё одна новинка — Cult of the Lumb, которая наконец-то прервала череду провалов Devolver Digital. На пятом месте также новая игра — градостроительный симулятор Farthest Frontier. Ещё одна новинка чарта на 7-м месте — Two Point Campus.
Чарт продаж с 8 по 14 августа
- Steam Deck
- «Человек-паук» (предзаказ)
- «Человек-паук» (новинка)
- Cult of the Lamb (новинка)
- Farthest Frontier (новинка, ранний доступ)
- Cult of the Lamb (предзаказ)
- Two Point Campus (новинка)
- Stray
- Cyberpunk 2077
- Guilty Gear -Strive- — Season Pass 2.
Комментарии
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