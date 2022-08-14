Microsoft сказала, как сделать PS Plus ещё более привлекательным
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Пару месяцев назад Sony перезапустила PlayStation Plus, добавив пару дополнительных уровней подписки со множеством нововведений. В первую очередь появился большой каталог игр.
Однако компания стоит на своём, не решаясь бесплатно раздавать свои блокбастеры в день выхода, поэтому у Microsoft тут большое преимущество, ведь её Xbox Game Pass как раз включает абсолютно все игры корпорации в день выхода. И сама Microsoft признаёт, что Sony не использует свои возможности по полной.
Подобный шаг может сделать PS Plus ещё привлекательнее в глазах людей, чтобы он смог соревноваться со стратегиями других игровых компаний — всё это на благо геймеров.
Подобный шаг, по мнению Microsoft, может ускорить рост подписчиков PS Plus. Сейчас он замедлился на 47 млн человек, тогда как у Xbox Game Pass, по данным инсайдеров, число пользователей вообще начало падать — якобы аудитория уже ниже 20 млн человек.
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