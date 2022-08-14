Российская M3 Champions пропустит ЧМ по Valorant — команда уступила в финале отборочных
Поделиться
Коллектив M3 Champions, составленный из российских игроков, не смогла пробиться на чемпионат мира по командному шутеру Valorant. В финальном матче турнира последнего шанса для Европы, СНГ и Турции пятёрка Андрея Engh Шолохова уступила Team Liquid — 1:3 (13:8, 11:13, 6:13, 8:13).
Таким образом, финалисты прошлого Valorant Champions не смогут выступить на турнире в Стамбуле, в качестве утешительного приза получив лишь € 15 тыс. В итоге на ЧМ не будет ни одной команды из России или СНГ.
Нашу страну представят только отдельные игроки, Андрей Shao Кипрский и Дмитрий SUYGETSU Илюшин, выступающие за европейский состав FunPlus Phoenix.
Чемпионат мира Valorant Champions пройдёт в столице Турции со 2 по 18 сентября.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
21:46
-
21:39
-
20:30
-
19:27
-
18:25
-
18:16
-
17:40
-
16:44
-
15:52
-
15:28
-
15:23
-
14:41
-
14:30
-
13:58
-
13:17
-
12:40
-
11:08
-
10:11
-
09:44
-
00:53
- 13 августа 2022
-
22:38
-
19:59
-
19:12
-
18:51
-
18:04
-
17:51
-
17:25
-
16:45
-
15:58
-
15:01
-
14:18
-
13:28
-
12:39
-
00:44
- 12 августа 2022
-
22:07
Партнерский контент