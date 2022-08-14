Российская M3 Champions пропустит ЧМ по Valorant — команда уступила в финале отборочных

Коллектив M3 Champions, составленный из российских игроков, не смогла пробиться на чемпионат мира по командному шутеру Valorant. В финальном матче турнира последнего шанса для Европы, СНГ и Турции пятёрка Андрея Engh Шолохова уступила Team Liquid — 1:3 (13:8, 11:13, 6:13, 8:13).

Таким образом, финалисты прошлого Valorant Champions не смогут выступить на турнире в Стамбуле, в качестве утешительного приза получив лишь € 15 тыс. В итоге на ЧМ не будет ни одной команды из России или СНГ.

Нашу страну представят только отдельные игроки, Андрей Shao Кипрский и Дмитрий SUYGETSU Илюшин, выступающие за европейский состав FunPlus Phoenix.

Чемпионат мира Valorant Champions пройдёт в столице Турции со 2 по 18 сентября.