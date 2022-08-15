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Team Spirit выиграла почти невозможную карту и сравняла счёт в финале PGL Arlington Major

Team Spirit выиграла почти невозможную карту и сравняла счёт в финале PGL Arlington Major
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Российская команда Team Spirit по Dota 2 одержала верх в невероятной по накалу игре финальной серии PGL Arlington Major 2022, который проходит сейчас в США. Промежуточный итог матча с PSG.LGD из Китая — 1:1, для победы каждой из команд нужно выиграть ещё два сета.

На протяжении большей части матча ситуацию на карте контролировали представители Поднебесной, сделав упор на силу главного героя — Naga Siren. Team Spirit, в свою очередь, смогла затянуть игру и за счёт преимущества своего драфта в поздней стадии провела несколько ярких сражений.

Карта затянулась на 75 минут, после чего «драконы» несколькими красочными действиями поставили точку в игре и сравняли общий счёт по сетам.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Гранд-финал
14 августа 2022, воскресенье. 22:40 МСК
PSG.LGD
Идёт
1 : 2
Team Spirit

PGL Arlington Major 2022 — главный турнир этого лета по киберспортивной дисциплине Dota 2, который проходит с 4 по 14 августа в США. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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