«Человеком-пауком» в Steam довольны 96% владельцев игры
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Рейтинг «Человека-паука» в Steam оказался очень высоким — игру похвалили 96% владельцев игры на ПК. Это самый высокий показатель для эксклюзивов PlayStation на платформе — у God of War он аналогичный.
Сейчас рейтинг выглядит следующим образом:
- «Человек-паук» и God of War — 96% положительных отзывов.
- Days Gone — 92% положительных отзывов.
- Horizon Zero Dawn — 85% положительных отзывов.
У Horizon Zero Dawn настолько низкий рейтинг из-за проблемного релиза. На старте продаж у игры было немало технических проблем, на разрешение которых потребовалось практически полгода — тогда на подмогу пришли и оригинальные разработчики из Guerrilla Games, и другие подрядчики.
С каждым новым запуском качество ПК-версий игр PlayStation растёт — «Человек-паук» и вовсе показал себя превосходно, заметно улучшив некоторые аспекты консольной игры. В Digital Foundry порт вообще называют чуть ли не идеальным.
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