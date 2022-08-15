«Человеком-пауком» в Steam довольны 96% владельцев игры

Рейтинг «Человека-паука» в Steam оказался очень высоким — игру похвалили 96% владельцев игры на ПК. Это самый высокий показатель для эксклюзивов PlayStation на платформе — у God of War он аналогичный.

Сейчас рейтинг выглядит следующим образом:

«Человек-паук» и God of War — 96% положительных отзывов. Days Gone — 92% положительных отзывов. Horizon Zero Dawn — 85% положительных отзывов.

У Horizon Zero Dawn настолько низкий рейтинг из-за проблемного релиза. На старте продаж у игры было немало технических проблем, на разрешение которых потребовалось практически полгода — тогда на подмогу пришли и оригинальные разработчики из Guerrilla Games, и другие подрядчики.

С каждым новым запуском качество ПК-версий игр PlayStation растёт — «Человек-паук» и вовсе показал себя превосходно, заметно улучшив некоторые аспекты консольной игры. В Digital Foundry порт вообще называют чуть ли не идеальным.