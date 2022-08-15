«Игру в кальмара» могут начать снимать в разных странах

Сериал «Игра в кальмара» может превратиться в киновселенную, где у каждой страны будет собственная версия сериала. Об этом создатель шоу Хван Дон Хёк рассказал в большом интервью Deadline.
Постановщик изначально создавал «Игру в кальмара» таким образом, чтобы эта смертельная игра не была уникальной для Кореи, — об этом прямо говорят гости ближе к финалу первого сезона.
Они говорят, что корейская игра в этом году замечательная, а это означает, что существуют и другие.
Хван Дон Хёк изначально рассчитывал, что если сериал станет популярным, то вселенную можно расширять, а у других стран может появиться собственная версия «Игры в кальмара».
Сейчас ничего конкретного сказать нельзя, но разговоры о съёмках других версий шоу, похоже, уже идут. Более того, в работе и настоящее реалити-шоу по мотивам сериала.
Как создателю оригинального произведения мне приятно видеть подобное.
«Игра в кальмара» вышла в сентябре 2021 года и стала глобальным феноменом Netflix, показав рекордные просмотры и заработав огромные деньги. Netflix не торопился продлевать сериал, но в итоге сделал это.
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