Видеокарты Intel не будут честно поддерживать DirectX 9. NVIDIA и AMD на очереди?

Intel решила отказаться от аппаратной поддержки DirectX 9 на своих видеокартах, а вместо этого поддержка будет реализована через эмуляцию DirectX 12. Речь о библиотеке с открытом кодом D3D9On12 от Microsoft.

Как утверждает сама Microsoft, в плане производительности эмуляция через D3D9On12 будет показывать схожие результаты в сравнении с аппаратной поддержкой или они вообще окажутся абсолютно аналогичными. Поэтому переживать не стоит.

Эксперты отмечают, что отказ от честной поддержки — отличное решение. Сейчас Intel может сосредоточить свои силы на оптимизации драйверов под DirectX 11, с которыми у видеокарт компании сейчас большие проблемы, тогда как оптимизация под DirectX 9 будет осуществляться руками Microsoft.

Не исключено, что NVIDIA и AMD последуют за решением Intel, хотя такое видится всё же маловероятным. Обе компании больше 20 лет работали напрямую с DirectX 9, а эмуляция всё же может выдавать аналогичные результаты, но иметь повышенное использование ресурсов и другие проблемы со старыми играми. Впрочем, как альтернативный вариант почему нет?