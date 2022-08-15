В файлах ПК-версии Marvel's Spider-Man нашли намёк на кооператив в «Человеке-пауке 2»

Энтузиасты вовсю изучают файлы ПК-версии «Человека-паука» — и им уже удалось найти кое-что интересное: намёки на кооператив для грядущей в 2023 году второй части супергеройского экшена.
Среди прочего в файлах есть строчки вроде «Лучшим Человеком-пауком стал Питер Паркер», «Лучшим Человеком-пауком стал Майлз Моралес» и «Сообщение для победителя в соревновании на лучшего Человека-паука». Видимо, Insomniac как минимум изучает возможность каких-то соревнований в «Человеке-пауке 2».
Есть и более прямые намёки: «Если в кооперативе, то герой_2 увидит это сообщение». Также в файлах нашли упоминания «Игрока_1» и «Игрока_2», «Красной и синей команды» и так далее.
Разработчики явно экспериментировали, но не факт, что в игру кооператив всё же попадёт. Команды зачастую делают подобные прототипы, от которых в итоге отказываются. К примеру, в Horizon Zero Dawn тоже сначала думали реализовать кооператив.
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