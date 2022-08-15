Премьер Мишустин: видеоигры должны чему-то учить, а не только развлекать

Во время посещения IТ-парка «Якутск» премьер-министр Михаил Мишустин выразил своё мнение по поводу игровой индустрии. На встрече с разработчиками российских мобильных проектов он заявил, что компьютерные игры должны быть интеллектуальными, а не только для развлечения.
Главное, чтобы игры были интеллектуальными, а не только для развлечения, чтобы ребята чему-то учились, приобретали новые предметные знания и упражнялись в технических науках.
Главе кабмина рассказали о двух разработанных якутскими программистами играх для мобильных телефонов — головоломке Beyond Dark Tales и казуальной игре Stone Miner. Авторы признались, что продукты ничему конкретному не учат игроков — они предназначены для развлечения.
Очень важно, чтобы мы сами были внутренними цензорами. Понимаю, что тяжело конкурировать на рынке с другими разработчиками, но важно, чтобы здесь оставались базовые человеческие ценности, чтобы для детей были заложены новые знания в предметной области, знания об отношении к людям, природе и производству.
Кроме того, премьер обсудил программу цифровой трансформации Якутии, которая в том числе предполагает устранение цифрового неравенства и проведение интернета в самые отдалённые районы региона. По словам Мишустина, сейчас стоимость интернет-доступа в сотни раз различается в разных районах республики, а новая программа призвана сократить этот ценовой разрыв.
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