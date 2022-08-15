В легендарную Half-Life на днях сыграло рекордное число людей

Оригинальная Half-Life, вышедшая в далёком 1998 году, недавно побила рекорд онлайна в Steam. 14 августа в игру зашло 12 280 игроков — это наивысший результат в истории шутера. Прошлый рекорд установили в январе 2020 года — 6022 человека, но тогда в проект можно было поиграть полностью бесплатно на протяжении недели.
Фото: SteamDB
И если прошлый рекорд установили благодаря свободному доступу, то нынешний лучший результат был достигнут исключительно фанатами Half-Life. 14 августа поклонники легендарной игры объединились во флешмобе #RememberFreeman и все вместе запустили культовый проект, поиграв примерно 30 минут.
Таким образом фанаты хотели показать, что комьюнити Half-Life всё ещё большое и очень активное — так что у потенциальной третьей части всё ещё огромный коммерческий потенциал.
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