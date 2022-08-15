Wildberries переименовали в «Ягодки»
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Популярный маркетплейс Wildberries утром 15 августа неожиданно переименовался в «Ягодки» (прямой перевод Wildberries). Новый логотип и название появились на сайте портала. Это первая смена названия платформы с момента запуска в 2004 году.
Вместе с новым названием на фиолетовом фоне появились разные ягоды.
На наступивший ребрендинг намекали ещё в июне, когда учредитель площадки Татьяна Бакальчук на форуме «Неделя российского ритейла» рассказала о перенасыщенности англоязычных брендов на российском рынке. Видимо, «Ягодки» — ответ на эту ситуацию.
Ранее Wildberries начал продавать видеоигры, консоли и другую технику, которые привезли через параллельный импорт. Напрямую, правда, в компании об этом ещё не сообщали.
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