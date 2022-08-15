Модом из «Человека-паука» убрали ЛГБТ-флаг. Спустя сутки работу удалили, а автора забанили

Одной из первых модификаций для ПК-версии «Человека-паука» стала работа с заменой ЛГБТ-флага на обычный американский флаг. Однако мод вызвал бурную реакцию — кому-то он очень понравился, тогда как другие негативно встретили работу.
Вскоре в ситуацию вмешались администраторы площадки Nexus Mods, которые не только удалили модификацию, но ещё и заблокировали её автора. При этом никаких комментариев представители сайта не дали.
В веб-архиве можно открыть страницу мода, где также сохранили первые комментарии. Многие благодарили энтузиаста за работу, отмечая, что это была чуть ли не единственная причина, почему человек ещё не купил ПК-версию игры.
«Человек-паук» вышел на PS4 в 2018 году, на PS5 — в 2020 году, а на ПК — в 2022 году. Игра показала хороший старт, но не смогла превзойти результаты God of War для ПК.
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