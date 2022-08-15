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Кто может сыграть в фильме по Red Dead Redemption 2: Леонардо Ди Каприо, Джим Керри, Сигурни Уивер и другие

Создатели Red Dead Redemption 2 выбрали голливудских звёзд для фильма по вестерну
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Когда-нибудь задумывались, кто может сыграть главных героев Red Dead Redemption 2, если бы за него взялись в Голливуде? Вот в Rockstar задумывались. Однажды несколько человек из команды RDR 2 сходили в кино на «Выжившего», после чего решили придумать свой фанатский кастинг экранизации.

Леонардо Ди Каприо — Артур Морган

Дэниэл Дэй-Льюис — Датч ван дер Линде

Пол Дано — Мика

Сигурни Уивер — Сэди Адлер

Джим Керри — Хозия Мэттьюз

Red Dead Redemption 2 вышла осенью 2018 года и сразу же стала хитом. На сегодняшний день тираж вестерна превышает 45 млн копий — игра на девятом месте в списке самых продаваемых релизов игровой индустрии в истории.

Однако даже этого не хватило ни для появления сюжетного дополнения, ни для долгосрочной поддержки Red Dead Online.

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