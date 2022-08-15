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Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ на iOS

Apple потребовала от Rutube скрыть контент государственных СМИ на iOS
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Apple предъявила Rutube требование скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.

Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране.

Apple дала две недели на принятие решения, иначе приложение удалят из магазина. Команда Rutube уже ограничила доступ к программе в AppStore для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси.

На Rutube выкладывают видео многие российские СМИ и блогеры, чьи каналы заблокировал YouTube. Среди них — Первый канал, «Россия-1», НТВ, RT, «Спас», Владимир Соловьёв и Дмитрий «Гоблин» Пучков.

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