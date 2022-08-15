На Twitch запретили теги «Белый» и «Натурал»

Блогер и стример Ян Майлз Чонг обнаружил некоторое изменение в политике Twitch. Как оказалось, на стриминговой площадке больше нельзя использовать теги «White» («Белый») и «Straight» («Натурал»). При попытке добавить их появляются сообщения о том, что «они могут противоречить политике сайта», поэтому использовать их не получится. Судя по всему, блокировке подверглись и другие слова с похожим смыслом.

При этом другие теги, обозначающие расу или гендер, всё ещё доступны. Так, стример смог использовать ключевые слова «Black» («Чёрный») и «Gay» («Гей»). Судя по всему, таким образом Twitch поддерживает меньшинства, однако неясно, почему нельзя выбрать более популярные на площадке теги.

На момент публикации заметки компания не комментировала ситуацию.