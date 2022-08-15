На Twitch запретили теги «Белый» и «Натурал»

Блогер и стример Ян Майлз Чонг обнаружил некоторое изменение в политике Twitch. Как оказалось, на стриминговой площадке больше нельзя использовать теги «White» («Белый») и «Straight» («Натурал»). При попытке добавить их появляются сообщения о том, что «они могут противоречить политике сайта», поэтому использовать их не получится. Судя по всему, блокировке подверглись и другие слова с похожим смыслом.
При этом другие теги, обозначающие расу или гендер, всё ещё доступны. Так, стример смог использовать ключевые слова «Black» («Чёрный») и «Gay» («Гей»). Судя по всему, таким образом Twitch поддерживает меньшинства, однако неясно, почему нельзя выбрать более популярные на площадке теги.
На момент публикации заметки компания не комментировала ситуацию.
- 15 августа 2022
-
17:53
-
17:18
-
16:44
-
16:17
-
16:16
-
15:34
-
15:17
-
15:00
-
14:47
-
14:25
-
13:59
-
13:37
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:41
-
12:02
-
11:43
-
11:32
-
11:23
-
10:49
-
10:37
-
10:06
-
09:57
-
09:44
-
09:32
-
04:13
-
03:38
-
02:28
-
01:27
- 14 августа 2022
-
23:42
-
21:46
-
21:39
-
20:30
-
19:27