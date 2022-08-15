Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Twitch запретили теги «Белый» и «Натурал»

На Twitch запретили теги «Белый» и «Натурал»
Комментарии

Блогер и стример Ян Майлз Чонг обнаружил некоторое изменение в политике Twitch. Как оказалось, на стриминговой площадке больше нельзя использовать теги «White» («Белый») и «Straight» («Натурал»). При попытке добавить их появляются сообщения о том, что «они могут противоречить политике сайта», поэтому использовать их не получится. Судя по всему, блокировке подверглись и другие слова с похожим смыслом.

При этом другие теги, обозначающие расу или гендер, всё ещё доступны. Так, стример смог использовать ключевые слова «Black» («Чёрный») и «Gay» («Гей»). Судя по всему, таким образом Twitch поддерживает меньшинства, однако неясно, почему нельзя выбрать более популярные на площадке теги.

На момент публикации заметки компания не комментировала ситуацию.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022