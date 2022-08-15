«Быстрее пули» с Брэдом Питтом и «Топ Ган: Мэверик» доминируют в кинотеатрах США

По всему миру наступило кинотеатральное затишье. Крупных релизов не предвидится, поэтому первую строчку по сборам в США за последний уикенд занял экшен «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Картина собрала $ 13,4 млн на родине, доведя общие сборы до $ 114 млн при бюджете в $ 90 млн.
На второй строчке оказался «Топ Ган: Мэверик» с результатом в $ 7,2 млн в США на 12-ю неделю проката. Фильм с Томом Крузом как будто бы и не планирует покидать кинотеатры — общая касса ленты приближается к невероятным $ 1,4 млрд. Картине осталось собрать каких-то $ 5 млн на родине — тогда она обгонит «Мстителей: Войну Бесконечности» и займёт 6-ю строчку самых кассовых фильмов в истории США.
Что касается триллера «Вышка», который вышел и в России, то его сборы едва превысили $ 2,5 млн. Пока неясно, выйдет ли картина на окупаемость.
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