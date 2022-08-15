Джоан Роулинг получила угрозу смерти в «Твиттере». Соцсеть не нашла в ней нарушения правил

На прошлой неделе произошёл страшный инцидент — на писателя Салмана Рушди совершили покушение. Прямо перед выступлением в Институте Шатокуа на него набросился молодой мужчина и нанес несколько ударов ножом. Писатель сразу же был госпитализирован, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
На происшествие тут же отреагировала Джоан Роулинг — автор «Гарри Поттера». В своём «твиттере» писательница пожелала Рушди скорейшего выздоровления, однако в комментарии пришёл неизвестный, сообщив, что она следующая.
«Не волнуйся, ты следующая»
Писательница сразу пожаловалась на сообщение пользователя, на что поддержка «Твиттера» ей сообщила, что не видит в нём нарушений правил площадки. Представители сайта отдельно не комментировали инцидент.
Так или иначе, за дело уже взялась полиция Великобритании, которая расценила комментарий как угрозу жизни и здоровью — в отличие от соцсети.
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