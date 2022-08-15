Первый тизер хоррор-антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Netflix представил первый взгляд на хоррор-антологию «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Это сериал в духе «Любовь, смерть и роботы», над созданием которого работали разные авторы, включая оператора «Лабиринта Фавна» Гильермо Наварро и режиссёра «Мэнди» Панос Косматос. В ролике культовый режиссёр Гильермо дель Торо рассказал, что стремился показать красоту и ужас мира во всей красе. Именно поэтому монстры в проекте созданы с помощью грима, а не спецэффектов.

Единственным объединяющим элементом эпизодов станет жанр — хоррор. По словам Гильермо дель Торо, создатели подходили к работе над своими сериями с одинаковым рвением. В антологии сыграли Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Бен Барнс («Каратель») и многие другие.

Премьера «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо» состоится 25 октября. В этот раз эпизоды выйдут не сразу: Netflix вплоть до 28 октября будет выпускать по две серии в день.