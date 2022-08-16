Эзра Миллер извинился за скандалы и начал лечение
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Эзра Миллер впервые публично выступил на фоне целой череды скандалов, извинившись перед всеми и, как актёр утверждает, он уже начал лечение.
Пережив тяжёлый период, я теперь понимаю, что страдаю от сложных психологических заболеваний, и уже начал лечение.
Я хочу извиниться перед всеми, кого я побеспокоил или расстроил своим поведением. Я намерен пройти весь путь и вернуться к здоровой, безопасной и продуктовой жизни.
Поведение актёра пугало не только обычных зрителей, но и руководство Warner Bros., которые прямо сейчас готовят к премьере 200-миллионный блокбастер «Флэш». Однако поведение Миллера настолько ударило по фильму, что боссы уже не исключали даже полную отмену картины.
Существовал и другой вариант развития событий: Миллер публично извиняется, и начинается лечение, после чего его даже могли подпустить к общению с прессой. Похоже, актёр пришёл в себя и хочет спасти свою главную роль в кино.
Сейчас премьера «Флэша» запланирована на 23 июня 2023 года.
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