Эзра Миллер извинился за скандалы и начал лечение

Эзра Миллер впервые публично выступил на фоне целой череды скандалов, извинившись перед всеми и, как актёр утверждает, он уже начал лечение.

Пережив тяжёлый период, я теперь понимаю, что страдаю от сложных психологических заболеваний, и уже начал лечение.



Я хочу извиниться перед всеми, кого я побеспокоил или расстроил своим поведением. Я намерен пройти весь путь и вернуться к здоровой, безопасной и продуктовой жизни.

Поведение актёра пугало не только обычных зрителей, но и руководство Warner Bros., которые прямо сейчас готовят к премьере 200-миллионный блокбастер «Флэш». Однако поведение Миллера настолько ударило по фильму, что боссы уже не исключали даже полную отмену картины.

Существовал и другой вариант развития событий: Миллер публично извиняется, и начинается лечение, после чего его даже могли подпустить к общению с прессой. Похоже, актёр пришёл в себя и хочет спасти свою главную роль в кино.

Новость по теме WB может полностью отменить «Флэша» из-за скандального Эзры Миллера

Сейчас премьера «Флэша» запланирована на 23 июня 2023 года.