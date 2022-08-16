Шэдоу, Метал Соник, Эми: утёк сюжет «Соника в кино 3»
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Хоть до премьеры «Соника в кино 3» ещё почти два года, в Сети уже появилось краткое описание сюжета грядущей ленты. Как отмечает издание Production Weekly, это ранняя версия описания — до выхода фильма какие-то детали ещё могут поменяться.
Сонику, Тейлзу и Наклзу предстоит столкнуться с творением дедушки Роботника — Шэдоу. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.
Сможет ли команда победить Роботника до того, как мир будет разрушен?
«Соник в кино 3» выйдет 20 декабря 2024 года — в один день с «Аватаром 3» Джеймса Кэмерона. В обозримом будущем также должен появиться отдельный сериал про Наклза.
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