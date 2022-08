«Хроники Миртаны» для «Готики 2» назвали лучшим модом 10-летия

Портал ModDB подвёл итоги голосования и назвал пятёрку лучших модификаций последних десяти лет. В лидерах оказались моды для Command & Conquer: Yuri’s Revenge, The Elder Scrolls 5: Skyrim, Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R. и Gothic 2.

Первое место безоговорочно отдали моду «Хроники Миртаны» для «Готики 2: Ночь ворона» — это огромная работа, сравнимая с полноценной игрой. Команда польских энтузиастов представила полностью новый мир и сюжет, а также улучшила систему навыков и геймплейные механики.

На втором месте оказалась Mental Omega для классической Command & Conquer: Red Alert 2 — Yuri's Revenge. Мод находился в разработке с 2004 года, за это время собрав целых 133 миссии для кампании и целую новую фракцию — Восставших Фоэн. Сюжет модификации продолжает оригинальную Yuri's Revenge.

Далее разместили Enderal для The Elder Scrolls 5: Skyrim. По факту перед нами сиквел мода Nehrim: At Fate's Edge для The Elder Scrolls 4: Oblivion. События обеих модификаций разворачиваются в собственном мрачном мире, который абсолютно никак не связан с Тамриэлем.

На четвёртом месте — Black Mesa для Half-Life 2. Фактически уже отдельный продукт: эталонный ремейк оригинальной Half-Life на базе современных технологий Valve. Хоть работу над проектом уже подошла к концу, команда не планирует расходиться и хочется заняться новой разработкой.

Закрывает пятёрку S.T.A.L.K.E.R.: Call of Chernobyl для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Уже классический для «Сталкера» тип модификации, где фанаты пытаются восстановить как можно больше оригинальных задумок разработчиков. Тут масса нововведений: 32 карты-песочницы, обновлённый дизайн уровней, полностью переработанные системы искусственного интеллекта и A-Life и многое-многое другое.