Авторы сериала по «Властелину колец» распланировали все пять сезонов шоу

В небольшом интервью изданию Deadline шоураннер «Властелина колец: Кольца Власти» Патрик Маккей заявил, что создатели продумали сюжет на пять сезонов вперёд. Команда даже использует отдельные доски для обсуждения судьбы каждого из персонажей.

С самого начала у нас со сценаристами есть доска с персонажами, доска с сезонами и доска с событиями всего сериала. Толкин очень детально продумал свою вселенную, поэтому нам осталось только грамотно распределить события по временной шкале. Мы уже знаем, на каком кадре закончим весь сериал.

Маккей также заявил, что сериал по «Властелину колец» — настоящее произведение искусства, которое обязательно оценят преданные фанаты вселенной, а не какой-то чисто коммерческий продукт.

Мы надеемся, люди почувствуют, что это не что-то коммерческое, а произведение искусства и наше видение Второй эпохи Средиземья.

Первый сезон сериала «Властелин Колец: Кольца власти» стартует 2 сентября на Amazon Prime.