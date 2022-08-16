«Это было незабываемо». Боб Оденкёрк попрощался с сериалом «Лучше звоните Солу»
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16 августа вышел финальный эпизод сериала «Лучше звоните Солу» — приквела «Во все тяжкие» про адвоката Сола Гудмана. Исполнитель главной роли Боб Оденкёрк просто не мог пройти мимо и записал обращение, в котором поблагодарил фанатов и создателей шоу Винса Гиллигана и Питера Гулда за поддержку.
Спасибо, что смотрели. Также хочу поблагодарить Винса Гиллигана и Питера Гулда за то, что дали мне шанс, которого я совершенно не заслуживал, но, надеюсь, заслужил в процессе.
Оденкёрк поблагодарил в том числе всю съёмочную команду, включая Рэю Сихорн (Ким Уэкслер), Джанкарло Эспазито (Густаво Фринг), Джонатана Бэнкса (Майк Эрмантраут), Майкла Маккина (Чарльз Макгилл) и других актёров.
Работать с такими мастерами своего дела — абсолютно незабываемо. Они многому меня научили. Ещё раз спасибо, что дали шанс и оставались с нами на протяжении шести сезонов. Иногда события развивались очень медленно, однако если взглянуть пристальнее, то можно увидеть, что весь сериал рассказывает о богатом внутреннем мире обычных людей.
Прямо сейчас у создателей шоу больше нет планов возвращаться в этот мир — по крайней мере, сейчас. Винс Гиллиган тем временем уже работает над научно-фантастическим сериалом в духе «Сумеречной зоны» и «Секретных материалов».
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