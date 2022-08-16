«Я поражён его трусостью». Анонимный актёр — о главе Warner Bros. после отмены «Бэтгёрл»

Издание IndieWire опубликовало цитату одного из актёров отменённого фильма «Бэтгёрл». Его заявление опубликовали на условиях анонимности, однако редакторы заверяют, что он действительно участвовал в производстве картины.

Анонимный актёр заявил, что очень переживает за всю съёмочную команду и особенно за Лесли Грейс — исполнительницу роли Бэтгёрл. Он также назвал нового главу Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава имбецилом, который гонится лишь за прибылью. Для таких людей, по его мнению, потраченные человеческие усилия не имеют никакого значения.

Ничего из этого не имеет значения для имбецилов вроде Дэвида Заслава. Я поражён его трусостью. Я рад, что мне удалось поучаствовать в этом фильме, и я желаю всего наилучшего всем причастным, кроме начальства WB. Но таких людей рано или поздно всё равно заменяют.

Ранее сразу несколько изданий сообщали, что «Бэтгёрл» попросту не вписывается в новую стратегию WB Discovery. Фильм за $ 90 млн оказался слишком мелким для кинотеатрального показа, а на стриминге он бы не окупился — именно поэтому ленту решили отменить.