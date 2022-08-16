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Doom запустили на тракторе

Doom запустили на тракторе
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Легендарная Doom уже давно стала не только иконой видеоигр, но и настоящим мемом. Тайтл запускали на самых неожиданных устройствах, включая калькулятор, принтер и даже банкомат. Но хакеры на этом не остановились: недавно программист под ником Sick Codes взломал софт компании John Deere & Co. и запустил шутер на тракторе.

DOOM на компьютере с комплектующими из тракторов John Deere

DOOM на компьютере с комплектующими из тракторов John Deere

Разработчик заявил, что рабочие современных тракторов предпочитают трудиться на старой технике, в которой нет ограничений по установке какого-либо софта и ремонту запчастей. Так что запуск культовой игры стал лишь побочным эффектом того, что на взломанной технике John Deere & Co. можно установить всё что угодно. Именно поэтому он модифицировал шутер для тракторов: в специальной версии Думгай также работает трактористом и уничтожает демонов на урожайном поле.

Судя по всему, это далеко не последнее устройство, на котором запустили легендарную игру. Кто знает, возможно, мы когда-нибудь сможем сыграть в Doom с помощью шариковой ручки?

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