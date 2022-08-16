Фанаты Bethesda уже объединились для создания патчей к Starfield. До релиза полгода

Игры Bethesda известны своим невероятным фанатским сообществом. Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 4 во многом доделывали энтузиасты: они по сей день выпускают собственные патчи, которые исправляют множество багов и добавляют новый контент.
Судя по всему, тенденция не изменится и с выходом новой игры студии — Starfield. Фанаты компании уже начали объединяться для участия в инициативе Starfield Community Patch. Она призвана улучшить базовую игру, не добавляя сторонний контент и не меняя видение самих разработчиков.
Судя по анонсу от самих фанатов, они уже знают большинство ошибок, с которыми столкнутся на релизе игры. Дело в том, что Starfield разрабатывается на движке Creation Engine, который Bethesda использует ещё со времён «Скайрима». Так что с технической точки зрения авторы подкованы ещё до поступления игры в продажу, и фанаты наверняка исправят самые страшные ошибки быстрее разработчиков.
Starfield выйдет в первой половине 2023 года на ПК и Xbox Series. Ранее геймдиректор проекта Тодд Говард заявил, что космическая RPG станет самым масштабным проектом в истории Bethesda.
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