Создатели Journey готовят выход бесплатной Sky на PlayStation

Студия thatgamecompany продолжает расширять список платформ своей адвенчуры Sky: Children of the Light. Теперь создатели Flower и Journey начали перенос игры на PlayStation.

Sky вышла в 2019 году на iOS, в 2020-м — на Android, в 2021-м — на Nintendo Switch.

Разработчики уже подтвердили, что игра будет поддерживать полный кроссплей с другими платформами, поэтому дети света смогут легко встретиться с друзьями со смартфонов, планшетов и Nintendo Switch. В ближайшее время расширение кроссплея начнут тестировать в преддверии подготовки запуска игры на PlayStation.

Sky: Children of the Light — сетевое и условно-бесплатное приключение на базе наработок Journey, где игроки в роли детей света отправляются в разные миры, разнося надежды в опустевшие царства.