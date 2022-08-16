Sony делает свой лаунчер PlayStation на ПК. Его упоминания нашли в «Человеке-пауке»

В файлах ПК-версии «Человека-паука» находят всё больше интересного: теперь энтузиасты откопали упоминания собственного лаунчера PlayStation для ПК. Это вдобавок к тому, что ранее были найдены строчки про соединение игры с учётной записью PSN.
Скорее всего, Sony планирует ввести стандартный клиент вроде Origin или Ubisoft Connect, который запускается при каждом воспроизведении игры и работает на фоне. Таким образом компания может прилично поднять число пользователей PSN, а после релиза сетевых игр будет куда проще играть с разных платформ.
Вряд ли Sony станут продавать свои игры исключительно через собственный магазин, но одним из преимуществ потенциального PlayStation Store на ПК может быть ряд плюшек — например, купив игру на ПК или PlayStation ты получаешь копию для второй платформы бесплатно. Сама Sony уже намекала на такое.
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