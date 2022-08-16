Художник из России показал, как в 2022 году выглядел бы интерфейс Deus Ex
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Художник и дизайнер Иван Ефимов, далеко не один год своей жизни посвятивший работе в «Игромании» и DTF, показал, как выглядел бы интерфейс классической Deus Ex в 2022 году.
По словам Ивана, сейчас он хочет стать дизайнером или художником пользовательского интерфейса, однако из-за отсутствия опыта ему нужно какое-то портфолио. Сам он всегда считал, что именно Deus Ex будет идеальной игрой для переосмысления интерфейса.
Это моя попытка показать, как выглядел бы современный ремейк Deus Ex для консолей без изменений в игровом процессе.
На всю работу ушло примерно два месяца,
Главное меню
Выбор сложности
Настройка героя
Выбор навыков
Интерфейс в игре
Со включенными аугментациями
Диалоговое окно
Добавление предмета в инвентарь во время диалога
Быстрый доступ к предметам
Инвентарь
Описание предметов
Описание целей
База данных
Меню с аугментациями
Меню с умениями
Вкладка с состоянием героев
Вход в ПК
Чтение письма на ПК
Камера наблюдения
И, конечно, 0451!
Страница работы на ArtStation, профиль Ивана в соцсетях и разбор работы от самого художника.
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