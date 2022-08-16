Художник из России показал, как в 2022 году выглядел бы интерфейс Deus Ex

Художник и дизайнер Иван Ефимов, далеко не один год своей жизни посвятивший работе в «Игромании» и DTF, показал, как выглядел бы интерфейс классической Deus Ex в 2022 году.

По словам Ивана, сейчас он хочет стать дизайнером или художником пользовательского интерфейса, однако из-за отсутствия опыта ему нужно какое-то портфолио. Сам он всегда считал, что именно Deus Ex будет идеальной игрой для переосмысления интерфейса.

Это моя попытка показать, как выглядел бы современный ремейк Deus Ex для консолей без изменений в игровом процессе.

На всю работу ушло примерно два месяца,

Главное меню

Выбор сложности

Настройка героя

Выбор навыков

Интерфейс в игре

Со включенными аугментациями

Диалоговое окно

Добавление предмета в инвентарь во время диалога

Быстрый доступ к предметам

Инвентарь

Описание предметов

Описание целей

База данных

Меню с аугментациями

Меню с умениями

Вкладка с состоянием героев

Вход в ПК

Чтение письма на ПК

Камера наблюдения

И, конечно, 0451!