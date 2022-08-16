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Фанаты отыскали утерянные кадры «Шрека» из 1996 года. Выглядит жутко

Фанаты отыскали утерянные кадры «Шрека» из 1996 года. Выглядит жутко
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Пользователи Reddit обнаружили утерянные кадры из первоначальной версии культового «Шрека». В небольшом ролике можно увидеть танцующего главного героя, который изначально выглядел куда более грозно, чем в финальной версии.

Производство «Шрека» стартовало ещё в середине 90-х, а озвучивал персонажа комик Крис Фарли. В 1997 году актёра не стало, и разработку мультфильма полностью перезапустили, пригласив на главную роль Майка Майерса. В итоге премьера картины состоялась в 2001 году — мультфильм получил «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» и стал по-настоящему культовым.

Впоследствии кинокомпания DreamWorks выпустила ещё два продолжения — в общей сложности ленты собрали около $ 3 млрд в мировом прокате.

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