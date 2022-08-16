Неделя до релиза: вышел сюжетный трейлер Saints Row

Deep Silver и Volition представили сюжетный трейлер новой Saints Row, которая станет перезапуском комедийного экшена в открытом мире.
Игрокам в роли Босса предстоит создать банду Святых и отобрать контроль над Санто-Илезо, прототипом которого внезапно стал сам Лос-Анджелес и его окрестности, а также Мексика и Лас-Вегас.
В целом новая Saints Row напоминает смесь второй и третьей части — она не настолько безбашенная, как тройка, но и не столь ганстерская, как вторая. Геймплейно же перед нами именно наследница третьей части — и безумие именно по части игрового процесса здесь будет сполна.
Saints Row выходит 23 августа на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Официального релиза в России не будет, поскольку издатель Deep Silver приостановил деятельность в регионе.
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