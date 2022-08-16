EA показала Диего Форлана, Лусио и Хавьера Маскерано в стиле героев Marvel для FIFA 23

EA Sports продолжает делиться новыми карточками «Героев» в FIFA 23 Ultimate Team в духе супергероев Marvel. От обычных представителей класса их отличают различная супергеройская атрибутика и дизайн, выполненные в стиле классических комиксов.

В этот раз авторы представили Диего Форлана, Лусио, Рафаэля Маркеса и Хавьера Маскерано. Для того чтобы гарантированно получить одну из карточек, необходимо предзаказать FIFA 23 до 21 августа. В России ситуация осложняется тем, что купить игру можно, разве что используя обходные пути по смене региона.

Диего Форлан

Лусио

Рафаэль Маркес

Хавьер Маскерано

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее EA Sports представила других «Героев» Marvel. Среди них: Яя Туре, Клаудио Маркизио, Лэндон Донован, Рикарду Карвалью и Пак Чжи Сун.