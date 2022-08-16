Сериал по «Властелину колец» начнётся сразу с двух серий

Amazon наконец опубликовала расписание выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти». 2 сентября в 4:00 мск в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть сразу два эпизода. Остальные шесть серий будут выходить по пятницам в 7:00 по Москве. Финальный эпизод выйдет 14 октября.

Как сообщает издание Deadline, авторы сериала по «Властелину колец» приняли решение выпустить сразу две серии, чтобы разделить финальные серии «Колец власти» и «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». Заключительный эпизод сериала от HBO выйдет 23 октября.

Таким образом, финальные серии двух фэнтези-сериалов будут отделены друг от друга девятью днями. Судя по всему, Amazon решила не пытаться конкурировать с очередной адаптацией цикла «Песнь льда и пламени».