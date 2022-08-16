Кампанию Call of Duty: Modern Warfare 2 выпустят на неделю раньше
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Cюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет на неделю раньше — предзаказавшие шутер получат ранний доступ к одиночному режиму уже 20 октября, хотя кооператив и мультиплеер выпустят в срок 28-го числа.
В честь анонса выпустили свежий сюжетный трейлер одиночной кампании.
Теперь дорога к релизу выглядит следующим образом:
- 15 сентября — шоу Call of Duty Next с показом MW2, Warzone 2 и Warzone Mobile.
- 16-20 сентября — бета на PlayStation.
- 22-26 сентября — бета на всех платформах.
- 20 октября — ранний доступ к кампании для предзаказавших.
- 28 октября — релиз Call of Duty: Modern Warfare 2.
Шутер выпустят на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
Вдобавок появилось несколько свежих скриншотов сюжетной кампании:
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