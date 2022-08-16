Кампанию Call of Duty: Modern Warfare 2 выпустят на неделю раньше

Cюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет на неделю раньше — предзаказавшие шутер получат ранний доступ к одиночному режиму уже 20 октября, хотя кооператив и мультиплеер выпустят в срок 28-го числа.

В честь анонса выпустили свежий сюжетный трейлер одиночной кампании.

Теперь дорога к релизу выглядит следующим образом:

15 сентября — шоу Call of Duty Next с показом MW2, Warzone 2 и Warzone Mobile.

16-20 сентября — бета на PlayStation.

22-26 сентября — бета на всех платформах.

20 октября — ранний доступ к кампании для предзаказавших.

28 октября — релиз Call of Duty: Modern Warfare 2.

Шутер выпустят на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Вдобавок появилось несколько свежих скриншотов сюжетной кампании: