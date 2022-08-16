Люди из-за ошибки купили FIFA 23 за 4 рубля. EA решила оставить игру счастливчикам

В июле EA открыла предзаказы FIFA 23 — проект можно приобрести по цене в $ 70. Однако в индийском регионе Epic Games Store из-за ошибки сотрудников EA Sports стоимость футбольного симулятора временно составляла 4,8 рупии (около 4 рублей) вместо 4800 рупий.
Конечно же, индийские игроки тут же начали предзаказывать игру по сниженной цене. В таких ситуациях многие издатели попросту отбирают игру у покупателей, однако Electronic Arts решила оставить её у тех, кто успел приобрести футсим с большой выгодой.
В своём обращении к игрокам издатель признал, что это была исключительно его ошибка, поэтому у покупателей не станут отбирать игру и не попросят доплатить оставшуюся сумму. Такой вот шаг навстречу игрокам от Electronic Arts.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября. Ранее компания опубликовала карточки футболистов Ultimate Team в стилистике супергероев Marvel.
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