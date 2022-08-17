Со StopGame ушёл главный редактор Дмитрий Кунгуров

Дмитрий Кунгуров объявил об уходе с поста главного редактора StopGame. Заменит его бывший руководитель новостной службы Геннадий Воробьёв, который работает на сайте больше семи лет.

Причин ухода Кунгурова достаточно. Он хочет заниматься собственным контентом за пределами StopGame (у него есть канал «Шестнадцать на девять») и устал руководить большой группой творческих людей. Экс-главред в целом считает, что за прошедшие пять лет в должности сделал всё возможное для сайта и YouTube-канала.

Никаких глобальных изменений на StopGame не ожидается. Внутри коллектива об уходе Кунгурова стало известно ещё два месяца назад, и всё это время проходила подготовка по смене руководства.

Менять лидера стоит хотя бы ради того, чтобы команда почувствовала движуху и прилив энергии от новичка.