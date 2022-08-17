Безупречный финал: у последней серии «Лучше звоните Солу» идеальная оценка от зрителей

Вчера завершился сериал «Лучше звоните Солу», а вместе с ним подошла к концу и вселенная «Во все тяжкие». Финал оказался мощным — кажется, он понравился абсолютно всем (даже нам!).

На IMDB у заключительного эпизода оценка пользователей составляет 9,9/10 — роскошь даже для лучших сериалов. Впрочем, у «Лучше звоните Солу» подобный рейтинг не впервые — к примеру, финал первой половины последнего сезона также оценили на 9,9/10.

В целом «Лучше звоните Солу» всегда оценивали высоко. Сериал держал высокую планку с первых сезонов. Главная (и единственная?) претензия раньше заключалась в том, что шоу очень уж медленно раскачивается. Однако подобное развешивание «оружия» на стенах как раз и дало такой мощный «выстрел» к финалу.