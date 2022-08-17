«Топ Ган: Мэверик» слили на торренты за неделю до релиза в онлайне

Долгожданный «Топ Ган: Мэверик» слили в Сеть ещё до официального цифрового релиза. Не успела Paramount объявить дату — 23 августа — как лента уже оказалась на торрентах.

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В комплекте с копией фильма идут 110 минут бонусного контента, включая кадры с подготовительных полётов актёров, съёмок самой ленты, интервью с Томом Крузом о его любви к авиации, рассказ о специальном самолёте конкретно для ленты, а также музыкальные клипы Леди Гаги и OneRepublic.

«Топ Ган: Мэверик» — самый кассовый фильм 2022 года на данный момент и самый успешный релиз Paramount. Спустя три месяца после премьеры лента всё ещё остаётся в лидерах американского и мирового проката. Тем временем общая касса фильма почти достигла отметки в $ 1,4 млрд.