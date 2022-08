Фанаты показали новые кадры концепта ремейка Need For Speed: Most Wanted

Энтузиасты с канала Teaser Play продолжают демонстрировать мощь Unreal Engine 5. Авторы выпустили уже второе видео с потенциальным ремейком культовой Need For Speed: Most Wanted. В этот раз создатели показали главное меню и кусочек дневного геймплея до момента погони с копами.

В новом видео фанаты сфокусировались в том числе на автомобильном трафике и общем визуальном стиле ремейка. Проект щеголяет куда более реалистичным освещением, улучшенными тенями и впечатляющим уровнем детализации. Именно таким они хотели бы видеть ремейк от самой Electronic Arts, которая, судя по всему, не заинтересована в подобном переиздании.

Ранее Teaser Play показал другой концепт ремейка Need For Speed: Most Wanted. В нём энтузиасты сделали упор на детализацию автомобилей.