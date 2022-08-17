Источник: AMD перенесла выход процессоров Ryzen 7000 из-за проблем с BIOS
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Вчера AMD объявила презентацию нового поколения процессоров Ryzen — это случится 29 августа. Однако сами CPU, похоже, задержатся.
Изначально релиз ожидался 15 сентября, о чём говорили журналисты и даже сама AMD в разговоре с инвесторами, но теперь выход запланирован на 27 сентября. Блогеры и СМИ, которые уже получили тестовые образцы, также намекнули на перенос выпуска материалов про новинки компании.
Сообщается, что у AMD возникли небольшие проблемы с оптимизацией BIOS, поэтому им потребовалось чуть больше времени. Оно неудивительно, ведь сокет AM5 будет первой потребительской платформой с поддержкой памяти DDR5 и коннектора PCIe Gen5.
Примечательно, что в день выпуска линейки процессоров Ryzen 7000 конкуренты из Intel представят 13-е поколение своих CPU — Raptor Lake-S.
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