Источник: AMD перенесла выход процессоров Ryzen 7000 из-за проблем с BIOS

Вчера AMD объявила презентацию нового поколения процессоров Ryzen — это случится 29 августа. Однако сами CPU, похоже, задержатся.

Изначально релиз ожидался 15 сентября, о чём говорили журналисты и даже сама AMD в разговоре с инвесторами, но теперь выход запланирован на 27 сентября. Блогеры и СМИ, которые уже получили тестовые образцы, также намекнули на перенос выпуска материалов про новинки компании.

Сообщается, что у AMD возникли небольшие проблемы с оптимизацией BIOS, поэтому им потребовалось чуть больше времени. Оно неудивительно, ведь сокет AM5 будет первой потребительской платформой с поддержкой памяти DDR5 и коннектора PCIe Gen5.

Примечательно, что в день выпуска линейки процессоров Ryzen 7000 конкуренты из Intel представят 13-е поколение своих CPU — Raptor Lake-S.