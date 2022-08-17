РКН выделил 57,7 млн рублей на разработку системы по поиску запрещённого контента

Структура Роскомнадзора выделила крупную сумму на разработку системы «Окулус», которая будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации, в том числе пропаганды гомосексуализма, изготовления наркотиков и оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с информацией на сайте госзакупок.
«Главный радиочастотный центр» выделил на разработку «Окулуса» около 57,7 млн рублей. Программа в режиме реального времени с помощью нейросетей сможет анализировать изображения, ролики, публикации в каналах мессенджеров, URL-адресы и переписки в чатах на предмет запрещённой информации. В РКН хотят, чтобы «Окулус» был готов уже к 12 декабрю 2022 года.
Эксперт из крупной IT-компании, который ознакомился с проектом, считает, что за такую сумму и в столь сжатые сроки его реализовать невозможно. Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров полагает, что можно создать систему поиска информации с качеством оценки в районе 90% — то есть в 10% программа будет ошибаться. Однако эксперта также удивили сроки выполнения задачи. По его словам, один лишь сбор обучающих дата-сетов займёт гораздо больше времени.
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