Рэй Сихорн рассказала о дальнейшей судьбе персонажей из «Лучше звоните Солу»

16 августа вышел заключительный эпизод сериала «Лучше звоните Солу», в котором создатели показали финал истории Сола Гудмана. В последней сцене шоу бывшая жена главного героя Ким Уэкслер навещает заключённого в тюрьме и обсуждает с бывшим адвокатом его срок — целых 86 лет заключения. Чуть позже она покидает заведение, бросив на Сола полный надежды взгляд.
Зрители по-разному интерпретировали концовку. Кто-то решил, что это была последняя встреча бывших супругов. Другие же подумали, что в дальнейшем девушка продолжит навещать бывшего мужа — и это не конец их истории. Именно второй теории и придерживается Рэй Сихорн — исполнительница роли Ким. По её мнению, девушка и дальше бы приходила к Солу, а также попыталась бы легальными способами уменьшить срок заключения.
Я — безнадёжный романтик, поэтому мне кажется, что они продолжат видеться в тюрьме. Между ними всё ещё есть связь, и, возможно, она попытается найти способ смягчить его приговор, но справедливым путём, а не с помощью мошенничества.
Создатели сериала Винс Гиллиган и Питер Гулд пока не комментировали слова Сихорн. Вполне возможно, именно такое развитие событий за кадром они и имели в виду.
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