В PSG.LGD назвали причины поражения от Team Spirit в финале мэйджора по Dota 2

Китайский киберспортивный клуб PSG.LGD выпустил блог после PGL Arlington Major по Dota 2, в финале которого коллектив уступил российской Team Spirit со счётом 1:3.

В организации уверены, что главной причиной поражения стала не игровая форма, а ментальные трудности.

Оглядываясь назад, мы осознали собственные недостатки, которые помешали нам победить. Нужно провести самоанализ и совершенствоваться ментально. Киберспорт — не только битва силы, но и игры разума. Для победы очень важна психология.

PSG.LGD также пообещала болельщикам, что будет работать над изменением этой ситуации перед The International 2022, который пройдёт в Сингапуре в октябре. В клубе отмечают, что не намерены расстраиваться и собираются взять реванш на чемпионате мира.