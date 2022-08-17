EA уже зовёт прессу и блогеров на показ ремейка Dead Space

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, когда стоит ждать новых деталей ремейка Dead Space. По информации его источников, в течение последней недели сентября компания устроит ивент для прессы и блогеров, на котором они смогут пощупать саму игру и задать вопросы разработчикам.

Как отметил Хендерсон, участникам ивента разрешат записывать видео и делать собственные скриншоты. Спустя несколько недель после события журналисты смогут поделиться всеми деталями увиденного на публику, однако точной даты здесь опять же нет. При этом EA ранее говорила, что точно покажет игру в конце октября.

Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января 2023 года на ПК, Xbox Series и PS5. Проект следует духу ремейка Resident Evil 2 — нас ждёт та же история, но с учётом многих особенностей современных игр и более поздних частей серии.