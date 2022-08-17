Слив: дата выхода и первые детали сиквела Tales from the Borderlands
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На Amazon раньше времени появилась страница продолжения Tales from the Borderlands с лаконичным названием New Tales from the Borderlands. Игру хотят выпустить уже 21 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Разработчиком на этот раз выступает сама Gearbox, хотя оригинальное эпизодическое приключение создавала Talltale Games. Главных героев будет сразу три: учёный альтруист Ану, дитя улиц Оставио и свирепый Фрэн. Мы знакомимся с ними в худший день их жизни. Местом действия же станет мегаполис Прометея.
Ключевые особенности Tales from the Borderlands никуда не денутся — это всё ещё кинематографическая адвенчура с QTE и диалогами, которые влияют на дальнейшее развитие истории.
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