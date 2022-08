«Властелин колец», Killing Floor, Teardown: кого ещё купила Embracer Group

Конгломерат Embracer Group в очередной раз «закупился» студиями — на этот раз девять штук, однако самую крупную сделку не могут раскрыть по коммерческим причинам.

Самой интересной покупкой стала Middle-earth Enterprises — исключительные владельцы прав на почти всё по «Властелину колец» и «Хоббиту». Сюда входит фильмы, сериалы, видеоигры и даже мерчендайз. Всё, кроме прав на книги Толкина.

То есть да, теперь Embracer Group владеет финальными правами на сериал «Властелин колец: Кольца власти» (Amazon), анимационный фильм «Властелин колец: Война рохирримов» (Warner Bros.) и мобильную игру The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth (Electronic Arts).

Ещё три интересные покупки:

Tripwire Interactive — создатели Killing Floor, Rising Storm и Maneaster.

Tuxedo Labs — создатели симулятора разрушений Teardown.

Limited Run Games — издатель физических копий разных игр, чаще всего независимых разработчиков.

Вдобавок Embracer приобрела студии Bitwave Games, Gioteck, Singtrix и Tatsujin (первая японская студия конгломерата).